ويكون بنزيمة دويتو مميز مع كريستيانو رونالدو وهو ما ظهر خلال الفترة الأخيرة مع تحول ريال مدريد إلى طريقة 4-4-2 في بعض الأوقات ويعتمد على الثنائي بنزيمة ورونالدو وهو الأمر الذي يشكل إزعاجاً لدفاعات المنافسين في ظل التفاهم الكبير بين الثنائي.

المصدر: كووورة.