مدريد/PNN- رغم أن الأنظار كلها تتجه نحو البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني خلال مباريات الكلاسيكو أمام برشلونة بوصفه نجم الشباك والقناص الذي يزعج أي دفاع إلا أن هجوم الملكي يعتمد بشكل كبير أيضاً على قدرات المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ويتعرض بنزيمة بين الآن والآخر لانتقادات بسبب تذبذب مستواه إلا أن النجم الفرنسي يظل أحد كلمات السر المؤثرة في لقاءات الكلاسيكو خاصة أنه قدم مستويات طيبة أمام برشلونة وأثبت قدراته التهديفية في مباريات الكلاسيكو بتسجيل 8 أهداف في الشباك الكتالونية.

في عام 2009، وطأت أقدام النجم الفرنسي كريم بنزيمة صاحب الـ29 عاماً ملعب “سانتياجو برنابيو” بعد صفقة قادمة من نادي ليون الفرنسي وخاض بنزيمة أول كلاسيكو على ملعب “كامب نو” وخسر الريال بهدف دون رد.

وبعد 9 لقاءات كلاسيكو، عرف بنزيمة طريق شباك برشلونة وهز مرمى البارسا في أغسطس 2011 في كأس السوبر الإسباني خلال اللقاء الذي فاز به الفريق الكتالوني بنتيجة 3-2.

وسجل بنزيمة أيضاً في الدوري في ديسمبر 2011 وفي ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2012 وفي لقاء الدوري يوم 2 مارس 2013 وسجل هدفين في لقاء الدوري يوم 23 مارس 2014 وهدفاً في لقاء الدوري بأكتوبر 2014 بجانب هدفه في لقاء الدوري في أبريل 2016.

ويحتل بنزيمة المركز الرابع عشر في ترتيب هدافي مباريات الكلاسيكو متساوياً مع إيفانو زامارانو ولازكانو ولويس سواريز وسنتياجو برنابيو وهي القائمة التي يتصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 21 هدف.