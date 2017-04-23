جنين: وقفة تضامن مع الاسرى في الجامعة العربية الامريكية

جنين/PNN- شارك حشد من طلبة الجامعة العربية الأمريكية في جنين، اليوم الأحد، في وقفة تضامن واعتصام داخل الخيمة المنصوبة بالجامعة بدعوة من مجلس الطلبة، تضامنا مع الأسرى، الذين يواصلون لليوم السابع على التوالي الإضراب المفتوح عن الطعام.

ورفع المشاركون صور الأسرى واللافتات والشعارات التي تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية، القيام بمسؤولياتها تجاه الأسرى، ومحملين حكومة الاحتلال الاسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

ويواصل مجلس الطلبة بالتعاون مع نادي الأسير واللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى وإدارة الجامعة باستقبال أسرى محررين وتنظيم ندوات عن الحركة الأسيرة ومعركتهم النضالية من خلال حرب الأمعاء الخاوية، ومحاضرات من قبل أساتذة الجامعة داخل الخيمة.

وأعلنت حركة الشبيبة الفتحاوية ومجلس الطلبة، أن فعاليات التضامن والحراك في الجامعة ستستمر “دعما وإسنادا للحركة الأسيرة في معركة الحرية والكرامة حتى نيل حقوقهم المشروعة”.