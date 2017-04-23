كوريا الشمالية: مستعدون لضرب حاملة طائرات اميركية

واشنطن/PNN- قالت كوريا الشمالية اليوم، الأحد، إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أميركية حتى تظهر بأسها العسكري، بينما انضمت سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى حاملة طائرات أميركية لإجراء تدريبات في غرب المحيط الهادئ.

وأمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات ‘كارل فينسون’ بالإبحار صوب المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية ردا على التوتر المتصاعد بسبب الاختبارات النووية والصاروخية الكورية الشمالية وتهديداتها بمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين.

ولم تحدد الولايات المتحدة أين توجد المجموعة القتالية مع اقترابها من المنطقة. وقال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، أمس السبت، إنها ستصل ‘في غضون أيام’ لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأصدرت بيونغيانغ تصريحات تنم عن التحدي. وقالت ‘رودونج سينمون’ صحيفة حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، في تعليق إن ‘قواتنا الثورية مستعدة للقتال وإغراق حاملة الطائرات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية بضربة واحدة’.

وتحيي كوريا الشمالية بعد غد، الثلاثاء، الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس الجيش الشعبي الكوري.

المصدر: عرب 48.