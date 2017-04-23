المشي بصحبة «الحمار» يساعدك على التخلص من الاكتئاب

تنصح طبيبة الألعاب الرياضية الفرنسية، فلورانس دان، في جامعة «باريس»، بممارسة رياضة المشي مهما كان عمرك، لما لها من فوائد عديدة على الصحة.

وأشارت إلى ضرورة مصاحبة رفيق معك في المشي، وفضلت أن يكون حيوان، خاصة الحمار، لأنه سيساعدك على التخلص من حالة الاكتئاب إلى جانب مساعدته لك في حمل أمتعتك.

وكشفت الطبيبة الفرنسية السر وراء اختيارها للحمار لمصاحبتك في رياضتك، لكونه صديق هادئ ويتمسك بك، فهو يحب الملاطفة وكريم مع الأشخاص الذين يصادفهم في الطريق ويحدث حركات تثير الضحك.. كما يحب الحمار أن تهتم به وتطعمه وتعالجه.

ويساعد المشي بمصاحبة الحمار على خروجك من عزلتك والانطواء على النفس ويعلمك العطاء للآخرين، فالحمار صديق.

المصدر: MSN.