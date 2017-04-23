استطلاع للراي: “الليكود يستعيد مكانته كاكبر حزب”

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الاحد، ان حزب “الليكود” الاسرائيلي استعاد في استطلاع للرأي مكانة الحزب الرائد التي فقدها في استطلاعات سابقة لصالح حزب “يوجد مستقبل”. وحسب الاستطلاع الذي اجراه مانو غيباع ومينا تسيماح، ونشرته القناة الثانية الاسرائيلية، سيحصل الليكود على 28 مقعدا مقابل 24 ليوجد مستقبل لو جرت الانتخابات اليوم. وكان الاستطلاع السابق قد منح الليكود 22 مقعدا ويوجد مستقبل 24 مقعدا.

ويستدل من الاستطلاع ان الخطة الاقتصادية التي طرحها وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون لا تغير قوته البرلمانية، فالنتيجة بقيت كما كانت عليه في الاستطلاع السابق، 7 مقاعد. اما المعسكر الصهيوني فيحصل على 12 مقعدا، مقابل 11 في الاستطلاع السابق، ويخسر البيت اليهودي مقعدا من 12 الى 11.

بالنسبة لبقية الاحزاب، تحصل شاس ويهدوت هتوراه على 7 مقاعد لكل منهما، اسرائيل بيتنا وميرتس على 6 مقاعد لكل منهما، والقائمة المشتركة على 13 مقعدا. ويتكهن الاستطلاع بعدم اجتياز وزير الامن الاسرائيلي السابق موشيه يعلون لنسبة الحسم في حال قرر المنافسة في الانتخابات.