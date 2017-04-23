40 اسيراً في “مجدو” ينضمون لاضراب الكرامة

رام الله/PNN- قالت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، أن (40) أسيراً، من سجن “مجدو”، أعلنوا انخراطهم في معركة الحرية والكرامة، إلى جانب رفاقهم من الأسرى المضربين عن الطعام، المستمرون في إضرابهم لليوم السابع على التوالي، جاء ذلك إثر زيارة نفذتها محامية هيئة الأسرى لسجن “مجدو” اليوم.

هذا ونقلت اللجنة الإعلامية عن محامية الهيئة، ” أن ستة أسرى من بين هؤلاء، دخلوا الإضراب يوم الخميس الماضي وأقدمت إدارة السجن على عزلهم مباشرةً، فيما انضم البقية وعددهم (34) أسيراً إلى المعركة صباح اليوم.

علماً أن إدارة السجن لم تسمح لها بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام.