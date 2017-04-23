غنيم يلتقي مدير التعاون الاقليمي في وزارة الخارجية الامريكية

واشنطن/PNN- التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم بمدير التعاون الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية السيدة ايمي شيدلبر ضمن اللقاءات التي يقوم بها الوزير غنيم في واشنطن لطرح قضية الوضع المائي في فلسطين.

حيث ركز الوزير غنيم في لقائه على قضية مشروع قناة البحرين وحصة فلسطين من المشروع ، ومماطلة الجانب الإسرائيلي في هذا الجانب، مطلعا السيدة شيدلبر على المطالب الفلسطينية في هذا الصدد والتي تم تقديمها للجانب الإسرائيلي وحتى اللحظة لم يتم الرد عليها، مؤكدا انه لا بد من ان يكون هناك تحركا يؤدي إلى دفع هذا المشروع قدما لنتمكن كفلسطينيين من الحصول على حصتنا البالغة 20-30 مليون متر مكعب وفق ما نصت عليه الاتفاقية.

وفي السياق ذاته اطلع م. غنيم مديرة التعاون الإقليمي على الانجاز الذي حققته سلطة المياه في عمل لجنة المياه المشتركة والمتعلق بتنفيذ سلطة المياه لمشاريع المياه والصرف الصحي في كافة المناطق دون الحاجة للعودة للجنة المياه مما يسهل عمل تنفيذ المشاريع التي تحتاجها التجمعات الفلسطينية ويضمن عدم ضياع الأموال المخصصة لها، كما انه يحفز الدول المانحة لتقديم المزيد من الدعم لتنفيذ المشاريع الحيوية والهامة.

وعلى صعيد آخر أكد الوزير غنيم ان برنامج إصلاح قطاع المياه الذي تقوم به سلطة المياه يمضي قدما من خلال المراحل التي يتم العمل عليها لتحقيق نقلة نوعية في آلية العمل المتبعة في إدارة القطاع لا سيما ما يتم العمل عليه من دراسة الآليات الملائمة لإقامة مصالح المياه الإقليمية وإقامة شركة المياه الوطنية والتي ستنعكس إيجابا على قطاع المياه من خلال تنظيم العمل والآليات المتبعة فيه.

من جانبها رحبت السيدة شيدلبر بالجهود التي تقوم بها سلطة المياه رئاسة الوزير غنيم مؤكدة على صعوبة الوضع المائي في فلسطين والحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل كافة الأطراف لتمكين سلطة المياه من خلق

قطاع مائي قوي وقادر على إيصال خدمة المياه للمواطنين