الحمد الله يستقبل عالم الذرة الفلسطيني منير نايفة ويشيد باسهاماته

رام الله/PNN- استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، عالم الذرة الفلسطيني البروفيسور منير نايفة.

وأشاد رئيس الوزراء بالإعمال والاختراعات العديدة التي عمل عليها البروفيسور نايفة واسهامها في خدمة البشرية، مؤكدا اعتزاز شعبنا كافة به وبجميع العلماء والمبدعين الفلسطينيين الذين يشكلون نموذجا للعطاء والمقدرة على الإنجاز، ورفد اسم فلسطين عاليا رغم تحديات الاحتلال.

ويعتبر البروفيسور منير نايفة من العلماء المرموقين في مجال تكنولوجيا النانو، مسجلا العشرات من الاختراعات في الولايات المتحدة الأميركية.