بالصور: الشرطة تضبط 6 مركبات تحمل لوحات ارقام مزورة في الخليل

الخليل/PNN- ضبطت الشرطة الفلسطينية،اليوم الاحد، 6 مركبات تحمل أرقام ولوحات تسجيل مزورة في أنحاء مختلفة من محافظة الخليل.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: “بأنه وأثناء عمل شرطة المرور بأرجاء المحافظة وعمل حواجز لفحص المركبات والتأكد من قانونيتها وسلامتها للسير على الطرق , فقد تم ضبط ستة مركبات تحمل لوحات وارقام تسجيل مزورة “.

وأضاف البيان بأن هذه المركبات كانت تسير على الطرق العامة بعد أن قام أصحابها بتزوير لوحات الأرقام الخاصة بها، حيث قامت الشرطة بفحص هذه المركبات على الحواجز وتم التأكد من عدم قانونيتها وعدم قانونية لوحات التسجيل الخاصة بها، بناء على ذلك تم ضبط هذه المركبات وإلقاء القبض على سائقيها والذين أفادوا بأنهم اشتروا هذه المركبات غير القانونية وقاموا بتزوير لوحات وأرقام تسجيلها .

وأكد البيان توقيف المشتبه بهم الستة مدة 24 ساعة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول .