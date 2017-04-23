شركة حضارة للاستثمار التكنولوحي تطلق حملتها الجديدة بعنوان مش معقول الخبرية…الك منا 6 شهور مجانية

رام الله/PNN- أعلنت شركة حضارة للإستثمار التكنولوجي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن إطلاق حملتها الجديدة بعنوان ” مش معقول الخبرية…الك منا 6 شهور مجانية ” في الضفة الغربية لجميع مشتركي خط النت الجدد على حملة بالتل”سيبك من الشبكات الاخطبوطية..الك منا سنة مجانية”.

وقال مدير دائرة التسويق في شركة حضارة يوسف الخطيب أن حملة ” مش معقول الخبرية…الك منا 6 شهور مجانية تستهدف مشتركي حضارة الجدد و المشتركين في حملة بالتل”سيبك من الشبكات الاخطبوطية..الك منا سنة مجانية”. وذلك حرصاً منها على تقديم العروض والخدمات المميزة لهم ،فالعرض الحالي خاص بسرعة 8 ميجا بحيث يدفع المشترك الجديد مقدماً لمدة 6 شهور ويحصل على 6 شهور انترنت مجاناً. يأتي ذلك بهدف رفع مستوى خدمة الانترنت من قبل “حضارة” لكافة المشتركين، بحيث تعمل باستمرار على تقديم العروض المميزة على سرعات خدمة الانترنت بأسعار منافسة تناسب المواطن الفلسطيني وبنفس الوقت لمنحه امكانية الاشتراك بالخدمة بأعلى سرعات و أقل تكلفة .

واشار الخطيب إلى أن شروط الاشتراك في حملة ” مش معقول الخبرية…الك منا 6 شهور مجانية” سهلة وميسرة على المشتركين، وذلك من خلال التوجه بزيارة أحد معارض حضارة الرئيسية المنتشرة أو موزعيها المعتمدين في الضفة الغربية أو من خلال الاتصال على 1700100100.

و الجدير بالذكر ان شركة حضارة تعمل بشكل دؤووب ومتواصل لملامسة احتياجات المشتركين وغير المشتركين على حد سواء،وذلك بعد عمل دراسات مكثفة للسوق الفلسطيني، وبناءاً على ذلك يتم اطلاق خدمات ومنتجات وعروض وحملات بأقل الأسعار لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الدخول الى العالم الرقمي والانضمام لعائلة حضارة كأكبر شركة انترنت فلسطينية.