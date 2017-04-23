الخضري: مليون ونصف من سكان غزة تحت خط الفقر

غزة/PNN- أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن الحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة عقوبة جماعية ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي.

ودعا الخضري في تصريح صحفي وصل PNN نسخة عنه: المجتمع الدولي إلى دور فاعل لرفع الحصار الذي يطال كافة مناحي الحياة بلا استثناء، ويتسبب في رفع نسب الفقر والبطالة حيث يعيش أكثر من مليون ونصف من السكان تحت خط الفقر.

وشدد على أن رفع الحصار يتمثل في فتح كافة المعابر وحرية حركة تنقل البضائع من والى غزة، وإلغاء قوائم الممنوعات للسلع والبضائع والمواد الخام تحت حجج واهية، والسماح بحرية حركة الأفراد والتجار وعدم التضييق عليهم كما يحدث عبر معبر بيت حانون/ ايرز، من عمليات اعتقال واحتجاز ومنع.

وأكد ضرورة رفع الطوق البحري بشكل نهائي ما يتيح حركة العمل للصيادين باعتباره قطاع هام، إضافة لإمكانية استثمار حقول الغاز، وإقامة ممر بحري يربط غزة بالعالم.

وأشار إلى أهمية ربط قطاع غزة بالضفة الغربية من خلال افتتاح الممر الامن لتنقل الأفراد والتجار.

وأكد الخضري، ضرورة توحد الكل الفلسطيني في مواجهة الحصار وآثاره الخطيرة، وحل كل المشاكل الناجمة عن الانقسام، وأهمها في هذا الوقت أزمة الكهرباء من خلال إعفاء الوقود الخاص بمحطة التوليد من كافة الضرائب، مساهمة في تعزيز الصمود وتجاوزا للازمات الناتجة عن أزمة الكهرباء.