برلين تشهد وقفة تضامن مع الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية

رام الله/PNN- شهدت العاصمة الالمانية برلين، امس السبت، وقفة احتجاج تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي والذين يخوضون هذه الايام اضرابا عن الطعام.

وتم تنظيم هذا الاعتصام بالتعاون بين سفارة فلسطين في المانيا ولجنة العمل الوطني الفلسطيني في برلين، حيث حضره المستشار اول عبد الهادي ابو شرخ نيابة عن سفيرة فلسطين خلود دعيبس الى جانب كافة اعضاء طاقم سفارة فلسطين في المانيا.

وجرت الوقفة التضامنية في احدى اهم واكبر ساحات العاصمة برلين، بحضور اعداد كبيرة جدا من ابناء الجالية الفلسطينية والذين مثلوا جميع اطياف التواجد الفلسطيني من تنظيمات ومؤسسات واتحادات الى جانب العديد من الاخوة العرب من مختلف الجنسيات، اضافة الى حضور عدد كبير من الالمان المناصرين للقضية الفلسطينية والذين شاركوا الحاضرين رفع الاعلام والشعارات التي تنادي باطلاق سراح جميع الاسرى في السجون الاسرائيلية وانهاء سياسات اعتقال الاطفال والاعتقال الاداري.

وتخلل اللقاء القاء كلمات تحدث عن الاوضاع اللاانسانية والمعاناة واصناف التعذيب التي يعيشها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ورافق الاعتصام عزف وغناء حي لعدد من الاغاني الوطنية الفلسطينية.