مهرجان تضامني مع اضراب الحركة الاسيرة في مدرسة بنات الكرامة/ رام الله

طولكرم/PNN- نظمت مدرسة بنات الكرامة الأساسية العليا مهرجاناً تضامنياً مع الأسرى المضربين عن الطعام بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وخلال المهرجان أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، على استمرارية الأسرى في اضرابهم رغم إجراءات القمع من قبل إدارة مصلحة السجون ودعا إلى زيادة التفاعل والاسناد الشعبي لاضراب الأسرى، وأن إرادة الاسرى ستنتصر على الاحتلال، وأشاد بدور القطاع الطلابي في نصرة الأسرى المضربين.

وبدوره أشاد حسن عبد ربه في كلمته التي ألقاها باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بصمود المضربين وطالب جميع المستويات الفلسطينية بسرعة التحرك وعدم ترك الأسرى وحيدين في مواجهة السجان، وندد بكافة التصريحات العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف الأسرى والمعتقلين، وأكد بأن كافة ميادين الاشتباك والمواجهة مفتوحة مع الاحتلال ما دام الأسرى مضربين عن الطعام،

وطالب بحراك شعبي وقانوني وإعلامي ودبلوماسي لإنقاذ حياة الأسرى وتحقيق مطالبهم الإنسانية وتكثيف الحراك على المستوى الدولي.

فيما تحدثت مدير المدرسة سميرة عطية عن معاناة الأسرى وذويهم، وأشارت إلى أن الطالبات يقفن خلف الأسرى في معركة الحرية والكرامة.

وتخلل المهرجان افتتاح معرض فني وأشغال يدوية للأسرى، وعدة فقرات فلكورية لطالبات المدرسة، وفي ختام المهرجان تم تكريم ذوي أسرى محكوم عليهم بمؤبدات وتكريم الطالبات المتفوقات.