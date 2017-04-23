طولكرم: اطلاق فعاليات الاسبوع الوطني للطب المخبري

طولكرم/PNN- أطلقت اللجنة الفرعية للطب المخبري بطولكرم فعاليات الأسبوع الوطني للطب المخبري تحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر. جاء ذلك بدار المحافظة وبمشاركة عز الدين جراب رئيس فرع اللجنة، والأعضاء، إضافة لمشاركة جهات الاختصاص بمؤسسة المحافظة.

وبارك المحافظ أبو بكر هذا النشاط، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به نقابة الطب المخبري على مستوى الوطن بشكل عام، وفي محافظة طولكرم على وجه الخصوص، مشيراً إلى الجهود الخاصة للنقيب أسامة النجار، وفرع النقابة بطولكرم.

وذكر المحافظ أبو بكر أن التشخيص المخبري له الأهمية الكبيرة في تحديد حالة المرضى، داعماً توجهات النقابة وأنشطتها وفعالياتها، لما لذلك من أثر ايجابي على توعية المواطنين بعمل الطب المخبري، منوهاً إلى جهود النقابة وعملها، متمنياُ لفعاليات الاسبوع الوطني للطب المخبري النجاح في أن تصل لأهدافها وعلى رأسها الرفع من توعية المواطنين تجاه هذه المهنة المهمة.

إلى ذلك عبر عز الدين جراب على شكره وثنائه للمحافظ أبو بكر وأسرة المحافظة، على رعاية فعاليات فرع النقابة بطولكرم، ناقلاً للمحافظ أبو بكر تحيات نقيب الطب المخبري أسامة النجار، وتأكيده على الشراكة مع محافظة طولكرم وجميع المؤسسات الرسمية والأهلية، لخدمة المواطنين على صعيد الطب المخبري، مقدماً شرحاً للمحافظ أبو بكر عن فعاليات الاسبوع الوطني للطب المخبري، والتي سينظمها فرع النقابة بطولكرم تزامناً مع برنامج وطني على مستوى المحافظات.

هذا ووقع المحافظ أبو بكر على الايذان بانطلاق برنامج الفعاليات، والذي سيبدأ من الثالث والعشرين من هذا الشهر، إلى الأول من أيار.