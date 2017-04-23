الاحتلال يعتقل فلسطيني طعن 4 اسرائيليين بتل ابيب

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي فلسطيني في مدينة تل ابيب بعد ظهر اليوم الاحد بحجة تنفيذ عملية طعن لاربعة اسرائيليين بالمدينة وفق ما افادت المصادر العبرية.

وقال موقع 0404 العبري ان فلسطيني اقدم على طعن اربعة اسرائيليين بجروح طفيفة بمدينة تل ابيب وانه جرى اعتقاله من قبل رجال لاشرطة حيث تبين ان المنفذ شاب يبلغ من العمر 18 عاما ويحمل الهوية الفلسطينية وانه نفذ العملية على خلفية قومية على حد ادعاء المصادر العبرية.

من جهتها قالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري ان فتى فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما قام بتنفيذ عملية طعن لاربعة اسرائيليين عصر اليوم الاحد بتل ابيب بمنطقة اليركون شارع هربرت صموئيل

ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة اقدم مشتبة على ما يبدو فلسطيني الهوية على طعن 4 مواطنين اسرائيليين حيث اصابهم بجروح طفيفة احيلو معها للعلاج بالمستشفى وسط تمكن الشرطة من اعتقال المشتبة وتحويله للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات.