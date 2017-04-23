شركة حضارة للاستثمار التكنولوحي تطلق حملتها الجديدة بعنوان مش معقول الخبرية…الك منا 6 شهور مجانية

رام الله/PNN/ أعلنت شركة حضارة للإستثمار التكنولوجيإحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن إطلاق حملتهاالجديدةبعنوان ” مش معقول الخبرية…الك منا 6 شهور مجانية” في الضفة الغربية لجميع مشتركي خط النت الجدد على حملة بالتل”سيبك من الشبكات الاخطبوطية..الك منا سنة مجانية”.

و قال مدير دائرة التسويق في شركة حضارةالسيد يوسف الخطيب أن حملة ” مش معقول الخبرية…الك منا 6 شهور مجانيةتستهدف مشتركي حضارة الجدد و المشتركين في حملة بالتل”سيبك من الشبكات الاخطبوطية..الك منا سنة مجانية”. وذلك حرصاً منها على تقديم العروض والخدمات المميزة لهم ،فالعرض الحالي خاص بسرعة 8 ميجا بحيث يدفع المشترك الجديد مقدماً لمدة 6 شهور ويحصل على 6 شهور انترنت مجاناً. يأتي ذلك بهدف رفع مستوى خدمة الانترنت من قبل “حضارة” لكافة المشتركين، بحيث تعمل باستمرار على تقديم العروض المميزة على سرعات خدمة الانترنت بأسعار منافسة تناسب المواطن الفلسطيني وبنفس الوقت لمنحه امكانية الاشتراك بالخدمة بأعلى سرعات و أقلتكلفة .

واشارالخطيب إلى أن شروط الاشتراك في حملة ” مش معقول الخبرية…الك منا 6 شهور مجانية”سهلة وميسرة على المشتركين، وذلك من خلال التوجه بزيارة أحد معارض حضارة الرئيسية المنتشرة أو موزعيها المعتمدين في الضفة الغربية أو من خلال الاتصال على 1700100100.

و الجدير بالذكر ان شركة حضارةتعمل بشكل دؤووب ومتواصل لملامسة احتياجات المشتركين وغير المشتركين على حد سواء،وذلك بعد عمل دراسات مكثفة للسوق الفلسطيني، وبناءاً على ذلكيتم اطلاقخدمات ومنتجات وعروض وحملات بأقل الأسعار لتمكين أكبر عدد من المواطنين من الدخول الى العالم الرقمي والانضمام لعائلة حضارة كأكبر شركة انترنت فلسطينية.