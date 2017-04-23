الحمد الله يبحث مع نظيره النمساوي آخر التطورات والتعاون المشترك

رام الله/PNN – استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، المستشار الفدرالي النمساوي كريستيان كيرن، بحضور ممثل النمسا لدى فلسطين اندريا ناسي، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأطلعه على آخر التطورات السياسية، وانتهاكات الاحتلال خاصة بحق الأسرى.

وناقش الحمد الله مع الضيف سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة الشمسية، وعلى صعيد استثمار الشركات الخاصة النمساوي في هذا القطاع بفلسطين، بالإضافة إلى التعليم التقني والمهني، داعيا في هذا السياق إلى إجراء محادثات بين البلدين من اجل اقامة لجنة مشتركة، وتقديم الدعم في مباحثات فلسطين مع الاتحاد الأوروبي للوصول الى اتفاقية شراكة كاملة معه.

وثمن الحمد الله دعم النمسا المستمر لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، خاصة قطاعات التعليم والصحة والمياه ودعم الأونروا، معبرا عن أمله في تنمية أواصر الشراكة بين البلدين في المزيد من المجالات.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على التزام القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس بالعملية السلمية، موجها الدعوة الى النمسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما فيه من دعم عملي لحل الدولتين، خاصة في ظل اصرار اسرائيل على تقويضه، باستمرارها في مصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطاني، وانتهاك كافة القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار 2334، وكافة القوانين التي تعتبر الاستيطان غير شرعي ويجب وقفه.

واطلع الحمد الله نظيره النمساوي على انتهاكات الاحتلال، واستمرارها في السيطرة على المناطق المسماة “ج”، وحرمان الفلسطينيين من الاستثمار فيها، مشددا على أن إسرائيل تقابل السلام بالاستيطان.

ووضع الحمد الله المستشار الفدرالي في صورة اضراب الاسرى الفلسطينيين، والتضامن الشعبي والدولي مع قضيتهم، مطالبا النمسا وكافة الدول الصديقة بالضغط على إسرائيل للموافقة على مطالب الأسرى العادلة، التي كفلتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وتوفير الظروف الإنسانية لهم في سجون الاحتلال.