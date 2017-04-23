محكمة برام الله تعيد قائمة البلد للجميع ببيتونيا بعد شطبها من لجنة الانتخابات

رام الله/PNN-قررت محكمة قضايا الانتخابات اعادة قائمة البلد للجميع المترشحة للانتخابات المحلية في مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة بعد ان كانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد شطبتها

والغت ترشحها وياتي قرار محكمة قضايا انتخابات مجالس الهيئات المحلية بإعادة قائمة البلد للجميع والمرشحة لانتخابات هيئة بيتونيا المحلية بعد ما قررت لجنة الانتخابات المركزية شطبها من سجل القوائم

المرشحة لانتخابات هيئة بيتونيا المحلية يشار الى ان قائمة البلد للجميع برئاسه ابو علي خلف رئيس بلدية بيتونيا سابقا.