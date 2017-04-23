10 وسائل تخلصك من التوتر في وقت قصير

يتعرض الإنسان خلال اليوم إلى ضغوط مختلفة داخل المنزل وفي إطار العمل، تجعله يصاب بالتوتر، مما قد يؤثر على علاقته بالآخرين، أو أداء مهامه بشكل جيد. وهناك وسائل أثبتت مفعولها في التقليل من حدة التوتر الذي يتعرض له الإنسان ومنها:

تناول العسل: يفيد تناول السكريات في التخلص من حالات التوتر، حيث يحتوي على مضادات لالتهاب المخ.

الشاي الأخضر: يحتوي على مركب الليثيانين والذي لها تأثير فعال في التخلص من التوتر .

التمدد: من الممكن ان تمدد عضلاتك خلال وقوفك او جلوسك، وسوف تشعر بارتخاء شديد في عضلاتك والتي يؤدي التوتر إلى تشنجها.

التعرض للشمس: التعرض إلى أشعة الشمس يضفي على جسدك المزيد من الطاقة والنشاط.

الابتعاد عن مصدر التوتر: اتخذ مكانا بعيدا عن الضوضاء، وأجلس فيه بشكل مريح لمدة 10 دقائق.

غسل الأطباق: بعض الاعمال قد تخلصك من التوتر مثل غسيل الاطباق وتسريح الشعر.

المياه الباردة: يمكنك اللجوء إلى المياه الباردة، وغسل معصمك بها، ستلاحظ أن التوتر قد زال تدريجيا.

كرة التوتر: يمكنك تفريغ طاقتك من خلال كرة مطاطية صغيرة تضغط عليها عدة مرات متتالية .

تدليك القدمين: استخدم كرة الجولف لفرك قدميك فيها، فذلك يساعد على الاسترخاء.

أحلام اليقظة: وهي أن تهرب من الواقع لشيء جميل تتخيله وتتمناه، فهذا يساعدك على التخلص من التوتر.