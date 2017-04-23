طالب النمسا بالضغط على إسرائيل للموافقة على مطالب الأسرى

باريس/PNN – تشهد الانتخابات الفرنسية مشاركة واسعة في الجولة الأولى التي تعقد اليوم الأحد، إذ بلغت نسبة المصوتين حتى منتصف النهار نحو 30%، وهي نسبة أكبر من نسبة المشاركين في الجولة الأولى عام 2012، وتجري الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة.

ويبقى مستوى التعبئة بين الناخبين، البالغ عددهم 47 مليونا، عنصرا أساسيا في هذه الانتخابات، في وقت كان ربعهم لا يزال مترددا في حسم خياره حتى اللحظة الأخيرة قبل الجولة الأولى.

ومن أصل 11 مرشحا يتواجهون في هذه الجولة، تشتد المنافسة بين أربعة منهم يتصدرون استطلاعات الرأي، وفي طليعتهم الوسطي الشاب، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، يتبعهما بفارق طفيف المحافظ فرانسوا فيون وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.

خطر اعتداءات

وبعد ثلاثة أيام من الاعتداء على جادة الشانزيليزيه الذي تبناه تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وأدى إلى مقتل شرطي، تم نشر خمسين ألف شرطي وسبعة آلاف عسكري في جميع أنحاء البلاد لضمان حسن سير عمليات الاقتراع.

وتعيش فرنسا التي شهدت منذ مطلع 2015 سلسلة اعتداءات نفذها جهاديون أوقعت 239 قتيلا، تحت تهديد الإرهاب. وهي أول انتخابات رئاسية تجري في ظل حال الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس.

ومن المقرر أن تقفل مراكز الاقتراع الأخيرة الساعة 18,00 ت غ. وسيتواجه المرشحان اللذان يتصدران نتائج الجولة الأولى مساء الأحد، في الجولة الثانية في 7 أيار/ مايو.

مفاجآت وتقلبات

وكانت الحملة الانتخابية حافلة بالمفاجآت والتقلبات في المواقف، فشهدت سقوط المرشحين الرئيسيين الذين كانوا يشغلون الساحة السياسية منذ عقد الواحد تلو الآخر، ومن أبرزهم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي خرج من السباق منذ الانتخابات التمهيدية لليمين.

واضطر الرئيس المنتهية ولايته، الاشتراكي فرانسوا هولاند، إلى التخلي عن الترشح لولاية ثانية في ظل شعبية متدنية أضعفت موقعه، في سابقة في فرنسا منذ أكثر من ستين عاما.

وفشل رئيس وزرائه، مانويل فالس، في الفوز بالترشيح الاشتراكي، وقد هزم في الانتخابات التمهيدية أمام مرشح أكثر اتجاها إلى اليسار هو بونوا هامون.

وفي مفاجأة أخرى من جانب اليمين، تراجع المحافظ فرانسوا فيون، الذي كان الأوفر حظا بعد فوزه الكبير في الانتخابات التمهيدية لحزبه، في استطلاعات الرأي بعد الكشف في نهاية كانون الثاني/ يناير عن فضيحة وظائف وهمية في البرلمان استفادت منها زوجته واثنان من أولاده.

وبالرغم من توجيه التهمة إليه في آذار/ مارس باختلاس أموال عامة، رفض سحب ترشيحه، مراهنا على خبرته في السياسة وصموده بوجه هذه القضية من أجل الوصول إلى الجولة الثانية.

وشهد الشوط الأخير من السباق مفاجأة أخيرة كانت تقدم مرشح آخر “من خارج الأحزاب”، هو جان لوك ميلانشون، الاشتراكي السابق الذي أصبح ممثلا لـ”فرنسا المتمردة”، والذي نجح في تخطي الفارق مع فيون في استطلاعات الرأي.

ومع تقدم هذا الخطيب المفوه المعجب بفيدل كاسترو والمستعد لإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي إن لم يصلح التكتل أنظمته، ووصوله إلى المربع الأول، تعززت الشكوك بشأن نتيجة هذه الانتخابات التي تلقى متابعة حثيثة في الخارج.

وفي مؤشر إلى الأهمية المتزايدة التي تثيرها الانتخابات الفرنسية في الخارج، تطرق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الموضوع قائلا إن الاعتداء الأخير في باريس سيكون له “تأثير كبير” على الانتخابات و”سيساعد على الأرجح” لوبان التي لا تخفي إعجابها بترامب.

أما الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، ففضل إجراء اتصال هاتفي بإيمانويل ماكرون. وإن كان امتنع عن تقديم دعمه رسميا للمرشح الطامح لأن يصبح أصغر رئيس فرنسي سنا، إلا أنه أعطاه دفعا أكيدا، لم يتوانَ المرشح في استثماره في حملته من خلال بث مقطع فيديو عن الاتصال على “تويتر”.