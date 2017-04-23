جمعية عطاء فلسطين الخيرية تعقد الجمعية العمومية وتصادق على التقرير الإداري والمالي للعام 2016

رام الله/PNN – عقدت الجمعية العمومية لجمعية عطاء فلسطين الخيرية اجتماعها الدوري العادي، وذلك بين أعضائها في قطاع غزة والضفة الغربية عبر الفيديو كنفرنس، وبحضور مندوب من وزارة الداخلية لمراقبة أعمال الاجتماع وحضور المحاسب القانوني للجمعية- شركة طلال أبو غزالة للتدقيق، وذلك لمناقشة وإقرار التقرير المالي والإداري للعام 2016.

وبعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، افتتحت الجلسة السيدة رجاء أبو غزالة، رئيس مجلس الإدارة، بالترحيب بالحضور، واستعرضت أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام 2016، حيث سجل العام المنصرم، تنفيذ مشروعات وحملات مهمة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمحلية، كما تطرقت إلى التصورات المستقبلية لعمل الجمعية والأنشطة التي ستقدم خلال العام الحالي 2017، عبر توسيع برنامج العضو الشريك، واستكمال مشروع الانارة بالطاقة الشمسية “ضوء الحياة 2 ” بالتعاون مع السفارة الصينية لدى دولة فلسطين، والذي يسعى المشروع لإيجاد حل لمشكلة الكهرباء للمحتاجين باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة الى توسيع مشاريع ترميم وإصلاح البيوت المدمرة جزئيا في قطاع غزة وقرى الضفة الغربية، بجانب توسيع برنامجها الثقافي في انشاء مكتبات جديدة، كما تطرقت “أبو غزالة” إلى تركيز الجمعية خلال العام الحالي لدعم سكان المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية المحتلة التي تعاني من واقع إنساني مأساوي بسبب اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتكررة.

أشارت السيدة رجاء أبو غزالة، ان الجمعية يتركز عملها هذا العام على قرى التماس مع الاحتلال وهي قرى قصرة ، كفر قدوم ، وبلعين حيث تم اجراء دراسات عن واقع السكان وتحديد أهم التحديات والصعوبات التي تواجههم وتم صياغة عدد من المشاريع التي ستساعدهم في الثبات على أرضهم، بجانب استهداف قطاع غزة كمنطقة جغرافية واحدة.

كما استعرضت السيدة رجاء أبو غزالة، اهم الصعوبات التي تواجه الجمعية بعد تحول الدعم الخارجي لمعالجة الازمات الإنسانية في الدول المجاورة والتي اثرت بشكل كبير على دعم مشاريع وبرامج الجمعية مما أدى الى انخفاض كبير بمستوى التدفق النقدي وبالتالي انخفاض بمستوى الدعم المقدم من قبل الجمعية، وحذرت ان استمرار الوضع الراهن بانقطاع الدعم الخارجي هو تحدي كبير يواجه مشاريع وبرامج الجمعية واستمراريتها.

بدوره ثمن د. نبيل شعث الرئيس الفخري للجمعية، الانجازات النوعية التي حققتها الجمعية خلال العام 2016، وأثنى على الأفكار الجديدة للمشاريع التي قدمتها الجمعية خاصة تلك المشروعات التي تتعلق بإنارة المنازل بالطاقة الشمسية في قطاع غزة، كونها طاقة نظيفة وغير مكلفة ومستدامة أيضا وانطلاق مشاريع الترميم والانارة في قرى الضفة الغربية أيضا ً وخاصة المناطق المصنفة “ج” لدعم صمود السكان في تلك القرى.

وبعد ذلك قامت د. نجاح عليوة، أمين السر الجمعية، بقراءة ملخص التقرير الإداري للعام 2016، وتمت المصادقة عليه من قبل الأعضاء بالإجماع.

ثم تقدم ممثل شركة طلال أبو غزالة للتدقيق، بقراءة تقرير مدقق الحسابات المستقل والميزانية للعام 2016 والصادر عن شركة طلال أبو غزالة للتدقيق، وتمت المصادقة عليه من قبل الأعضاء بالإجماع أيضا ً.

كما صادقت الجمعية العمومية بإضافة عضوين جديدين للانضمام لعضوية مجلس الإدارة، حيث تم تزكية السيد محمد زملط والسيدة اماني إنعيم بالإجماع من قبل الأعضاء على ان يتم اختيار عضو ثالث باجتماع لاحقا ً، ورحبت السيدة رجاء أبو غزالة بالأعضاء الجدد متمنية لهم التوفيق بمهامهم في دعم برامج الجمعية وانشطتها المختلفة.