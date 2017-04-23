السفير شامية يلتقي وزير الصحة ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية السريلانكية الفلسطينية

كولومبو/PNN – اختتم السفير د. مازن شامية مساعد وزير خارجية فلسطين لشؤون اسيا وافريقيا واستراليا زيارته الى العاصمة السريلانكية كولومبو في لقاء الدكتور راجيثا سينارانتي وزير الصحة السريلانكي ورئيس اللجنة البرلمانية السريلانكية الفلسطينية.

وحيث نقل السفير شامية للجانب السريلانكي تحيات القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، كما واطلعه على اخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين والمنطقة، واستغلال اسرائيل للحروب الدائرة في سوريا والعراق واليمن وليبيا وانشغالات الامة العربية بها، والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم بما يتعلق بمكافحة الارهاب ، واصرارها على الاستمرار في استكمال مشروعها الاستيطاني والتهويدي للقضاء على اي امكانية لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، هذا واطلع السفير شامية الدكتور راجيثا على التحركات السياسية والدبلوماسية الفلسطينية مع المجتمع الدولي لانقاذ حل الدولتين، والذي سيكون بمثابة انقاذ للمنطقة والعالم من ويلات غياب الامن والسلام والاستقرار وتفشي الارهاب والتطرف.

من جانبه، اكد الدكتور راجيثا على وقوف الجانب السريلانكي قيادة وشعبا الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة حتى الوصول الى اهدافه المنشودة في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى ضرورة ان تتوقف اسرائيل فورا عن جميع انشطتها الاستفزازية من حيث الاستيطان والتهويد والتعدي على المقدسات، وعلى ضرورة رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وضرورة دعم المجتمع الدولي لبناء المؤسسات الفلسطينية باعتبارها مؤسسات الدولة الفلسطينية. و اكد الدكتور راجيثا ايضا على دعم بلاده لجميع الخطوات الرامية لاعادة قطاع غزة تحت مظلة الشرعية الفلسطينية باعتبارها ضرورة ملحة لاستكمال المشروع الوطني الفلسطيني.

من جانب اخر ، استعرض السفير شامية مع الدكتور راجيثا العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية تطوريها، و وضعه في صورة لقاءاته ومشاوراته مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية السريلانكية وممثلي الوزارات المختلفة، والتي تم بموجبها مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والسريلانكي ووضع البرامج والخطط الكفيلة بتفعيلها وتطويرها ، كما وتم الاتفاق على توقيع العديد من الاتفاقيات الجديدة بين البلدين، وعلى دورية المشاورات بين الجانبين، والاتفاق على عقد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في الخريف القادم.

من جانبه رحب الدكتور راجيثا بالتعاون بين الطرفين في مجالات كثيرة، وبصفته وزير للصحة ابدى استعداده في المساعدة في ادخال الشركات الفلسطينية للصناعات الدوائية الى الاسواق السريلانكية، وايضا ابدى استعداده لتقديم المنح للجانب الفلسطيني في مجال العلوم الطبية بالاضافة الى التعاون الطبي مع الجامعات والمعاهد الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء، حمّل الدكتور راجيتا الدكتور شامية تحياته الحارة للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس وعموم الشعب الفسطيني متمنيا لهم الحرية والاستقلال وتحقيق كافة طموحاته في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل جميع القضايا الاخرى وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.