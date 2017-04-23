الرئيس يوعز لوزير الصحة بعلاج الطفل محمود خضر من خانيونس

رام الله/PNN – أوعز السيد الرئيس محمود عباس مساء اليوم لوزير الصحة د. جواد عواد بتوفير العلاج للطفل محمود خضر ( 16 عام( من سكان خان يونس وعمل اللازم له.

وقال وزير الصحة في تصريح صحفي ” أصدر السيد الرئيس محمود عباس تعليماته لنا بتوفير العلاج للطفل محمود خضر من خان يونس، وعمل كل مايلزم له، مضيفا أن الطفل يعاني من مرض عضال في القلب، حيث ستقوم الوزارة بعمل اللازم وتحويل الطفل المريض الى أي مكان يتوفر فيه العلاج”.

وكان والد الطفل أمين خضر قد توجه بمناشدة عاجلة للسيد الرئيس محمود عباس، حيث إستجاب له وأوعز لوزير الصحة بتوفير العلاج اللازم له.

يذكر بأن الطفل خضر يعاني من مرض في القلب، وحالته الصحية حرجة للغاية وهو بحاجة لعملية جراحية معقدة.