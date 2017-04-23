باستثناء سجن “عوفر” باقي سجون الاحتلال تمنع زيارة المحامين للمضربين

رام الله/PNN – أكدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال، تواصل منع وعرقلة المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام لليوم السابع على التوالي منذ بدء الإضراب، وذلك باستثناء سجن “عوفر”، الذي تمكنت المؤسسات فيه من زيارة ثلاثة أسرى مضربين.

وأوضحت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن نادي الأسير وهيئة الأسرى أن هذا المنع، تواجهه المؤسسات بجهود قانونية مستمرة، تتمثل بتقديم شكاوى والتحضير للتوجه بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار المنع.

كما وبينت اللجنة، أنه ومنذ صباح اليوم تلقى المحامون، ردوداً من عدة سجون حول طلبات كانوا قد تقدموا بها لزيارة الأسرى المضربين، وفيها، مُنع غالبيتهم من الزيارة، بينما سُمح في بعض السجون زيارة أسرى غير مضربين، هذا وقد اختلقت بعض الإدارات ذرائع ومبررات أدت إلى عرقلة الزيارة، منها، أنه جرى نقل الأسير لسجن آخر.

وفيما يلي نورد بعض نتائج زيارات المحامين التي تمت اليوم:

– سجون “عسقلان” و “مجدو” والرملة”: منعت الإدارات زيارة الأسرى المضربين فيما سُمح لهم بزيارة أسرى غير مضربين.

– سجني “ايشل”، ونفحة”: افاد موقف السجن أنه لا يوجد رد على طلب الزيارة.