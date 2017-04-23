6 أخطاء ترتكبها كل يوم في حق إطلالتك.. وهكذا تصلح الأمر

للحصول على إطلالة مميزة دون أخطاء أمر صعب يحتاج إلي الكثير من الخبرة للحصول على مظهر رائع وأنيق وجذاب، الأمر الذي يعجز عنه الكثير والكثير من الأشخاص.

لذلك سنعرض لك فيما يلي بعض الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها يوميًّا في حق إطلالتك، ما يفسد مظهرك المذهل، وطريقة إصلاح الأمر للحصول على إطلالة أكثر من رائعة.

مطابقة لون الحذاء مع لون الملابس

استخدام لون معين، وليكن الأحمر، في ملابسك، وكذلك استخدام اللون نفسه في حذائك يضعف من مظهرك بشكل كبير، لذلك كقاعدة أساسية لا تستخدم لون ملابسك نفسه في حذائك، فيمكنك أن ترتدي حذاءً يتلاءم بشكل كبير مع اللون؛ أي ليكن «جملي اللون»، أو حتى استخدام درجات مختلفة من اللون المستخدم وليس اللون بعينه.

طي البنطلون بشكل مبالغ فيه

تزامنًا مع انتشار موضة طي البنطال خاصة في الملابس الكاجوال على الأحذية «الفانس»، ما يعطي إطلالة رائعة للرجال، يخطئ البعض في طي البنطال بشكل مبالغ فيه، ما يفسد تلك الإطلالة، لذلك فإن الطي يجب أن يكون مناسبًا، وألا يزيد على بوصة واحدة أي 2 ونصف سم، وألا يبرز عظمة الكاحل بشكل كبير.

زيادة طول البنطلون بشكل كبير

البعض يترك طول البنطلون كما يشتريه دون تقصير؛ أى أن البعض يتركه حتى يغطي أربطة الحذاء في اعتقاد منهم أنه ذلك هو الوضع الأفضل له، ولكن في الحقيقة أن ذلك المظهر بشع، فإن طول البنطال يجب ألا يزيد على بوصة ونصف أي 3.75 سم فوق أربطة الحذاء .

ارتداء قميص ورابطة عنق من اللون نفسه

من أكثر الأخطاء كارثية هو الخروج بإطلالة يتطابق فيها لون القميص مع رابطة العنق، ويزيد الأمر سوءًا في حالة تطابق لون البذلة لهما، ولإصلاح ذلك فعليك بالتنوع في الألوان وبقاء الوضع أكثر بساطة دون تعقيد.

ارتداء ألوان كثيرة في الإطلالة الواحدة

عليك أن تمتنع مطلقًا عن ارتداء أكثر من لون في الإطلالة الواحدة خاصة، وإن كانت تلك الألوان من الألوان المشرقة للغاية الجاذبة للعين، لإصلاح ذلك عليك ألا تزيد إطلالتك عن لونين فقط متناسقين إحداهما مشرق والآخر أقل إشراقًا بكثير.

عدم اتباع أخلاقيات أزرار البذلة

في حالة ارتداءك البذلة فإن غلق أزرار البذلة في حالة عدم الجلوس قاعدة أساسية عليك الالتزام بها، ولهذه القاعدة قوانينها وفقًا لنوع البذلة:

1) في البدل ذات الزر الواحد، عليك الحفاظ على الزر مغلق.

2) في البدل مزدوجة الزر، عليك الحفاظ على الزر الأعلى مغلقًا «دائمًا» والأسفل مفتوحًا.

3) في البدل ذات الأزرار الثلاثة، يجب أن يكون دائمًا الزر الأوسط مغلقًا، أما الزر الأسفل فلا تغلقه أبدًا، أما الزر العلوي فيمكنك إغلاقه أو فتحه وفقًا للتفضيل.

المصدر: وكالات