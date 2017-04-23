عشراوي: نأمل أن يكون الاعتراف النمساوي بفلسطين قريبا

رام الله/PNN – اجتمعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، اليوم الاحد، مع المستشار الفدرالي النمساوي” رئيس الوزراء” كريستيان كيرن، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء السفير بيرند ورابيتز والمتحدث باسمه نيكولاي رافائيل موسر ومستشاره السياسي توماس زيهيتنر وممثل النمسا لدى فلسطين في رام الله أندريا ناسي .

وعبرت عشراوي بداية اللقاء، عن تقديرها العميق للنمسا وأشادت بالعلاقات التاريخية بين البلدين، كما ثمنت دعم النمسا لحقوق الإنسان الفلسطيني والتصويت الإيجابي لصالح فلسطين في الامم المتحدة، وأعربت عن أملها في أن تقوم الحكومة النمساوية بالاعتراف بدولة فلسطين في المستقبل القريب، وقالت: “نأمل أن يكون الاعتراف النمساوي بفلسطين قريبا”.

كما جرى مناقشة آخر التطورات السياسية والدولية والإقليمية، فضلا عن تدهور الأوضاع على أرض الواقع، وتدمير إسرائيل المتعمد لأسس السلام عبر استمرار انتهاكها للقانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني وتصعيدها المدروس والمتواصل للاستيطان وتوسيعها للمستوطنات الاستعمارية، وتم بحث أهمية الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الاف الاسرى الفلسطينيين، إضافة الى مناقشة دور الولايات المتحدة في صنع السلام وتداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وفي هذا السياق، أكدت عشراوي على أهمية المشاركة السياسية المتعددة الأطراف والدور السياسي الاوروبي الفاعل في مساءلة ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها والعمل بجدية لإنهاء الاحتلال العسكري وتحقيق السلام العادل والشامل.

وتطرق الطرفان للوضع الراهن للاقتصاد الفلسطيني، وقالت عشراوي بهذا الصدد: “لا يمكن بناء دولة تحت الاحتلال، ولن تنجح عملية بناء المؤسسات ما لم تكن هناك اجراءات جادة وفعالة لانهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وقد أثيرت خلال اللقاء العديد من القضايا الداخلية بما فيها انهاء الانقسام والتعجيل بالمصالحة الداخلية، حيث أكدت عشراوي على أهمية الوحدة الوطنية والحاجة الماسة لإجراء الانتخابات وإعادة تنشيط النظام السياسي الفلسطيني وتجديده.

كما استعرض الجانبان نهاية اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المستقبلي بين فلسطين والنمسا في جميع المجالات.