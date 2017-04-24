اعتقال فلسطينية على حاجز قلنديا بحجة طعنها جندية اسرائيلية صباحا

رام الله/PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين فتاة فلسطينية بحجة تنفيذها عملية طعن على الحاجز مما ادى الى اصابة مجندة اسرائيلية كانت على الحاجز وفق ادعاءات المصادر العبرية.

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان مجندة اسرائيلية تعمل في الادارة المدنية كانت على حاجز قلنديا تعرضت للطعن صباح اليوم على يد فتاة فلسطينية حيث اصيبت المجندة بجروح طفطفية الى متوسطة وتم نقلها الى المستشفى فيما تم تحييد الفلسطينية واعتقالها.

من جهته قالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال لوبا السمري انه و وفق المعلومات الاولية فقد تم تحييد فلسطينية نفذت عملية طعن على معبر قلنديا مما ادى الى اصابة مجندة اسرائيلية بجروح طفيفة موضحة ان افراد الشرطة وحرس الحدود المتواجدين بالمكان قاموا باعتقال الفلسطينية حيث تم فتح تحقيق معها.