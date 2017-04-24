انخفاض اليوم وارتفاع خلال الايام القادمة

رام الله/PNN- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الاثنين، غائما جزئيا، وباردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت بأن يكون الجو يوم غدٍ الثلاثاء ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الأربعاء، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس يكون الجو حاراً نسبياً الى حار وصافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.