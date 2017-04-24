سطو مسلح على منزل في بيت لاهيا وسرقة نقود وذهب منه

بيت لاهيا/PNN- قام لصوص بعملية سطو مسلح على منزل في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين، وسرقوا مبلغاً من المال ومصوغات ذهبية.

وقالت مصادر محلية بأن مجموعة لصوص مسلحين قاموا بالسطو على منزل يعود لعائلة أبو هليل في بيت لاهيا، وسرقوا مبلغا ماليا قيمته 11 ألف دولار، إضافةً إلى مصوغات ذهبية، ولاذوا بالفرار.

يذكر أن عمليات السطو والسرقة، أصبحت شبه يومية في قطاع غزة، ويتخللها عمليات قتل يذهب ضحيتها أبرياء، خصوصاً من كبار السن ونساء، بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة في غزة، وانتشار ظاهرة متعاطي الترامادول “الأترمال” بين صفوف الشباب، وفقاً لمؤسسات حقوقية ناشطة في غزة.