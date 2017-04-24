صورة: صحيفة تؤكد وجود ضربة جزاء لصالح كريستيانو رونالدو

مدريد/PNN- بدأت الصحافة الإسبانية في إثارة الجدل حول مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية إلى أنه بعد دقيقتين من بداية المباراة لم يتحسب الحكم هيرناديز هيرنانديز ضربة جزاء لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد عرقلة الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة.

وقالت الصحيفة إن أومتيتي لعب على قدم كريستيانو رونالدو بشكل مباشر دون أن يلمس الكرة، مما أثار اعتراض اللاعب البرتغالي ومطالبته بركلة جزاء لصالحه.

وأوضحت الصحيفة أنها استشارت الحكم السابق في الليجا إيتورالدي جونزاليس مؤكدا أنه كان ينبغي على الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح البرتغالي.



المصدر: كووورة.