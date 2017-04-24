إنريكي: ميسي يصنع الفارق وهو يتناول العشاء

برشلونة/PNN- قدم ليونيل ميسي عرضا مذهلا وتمكن من إسكات مشجعي “سانتياجو برنابيو” بعدما أحرز هدفه رقم 500 مع برشلونة ليقوده لفوز مثير بنتيجة 3-2 على ريال مدريد في مباراة قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

وسجل ميسي هدفين وجاء هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليتساوى برشلونة مع ريال في رصيد النقاط البالغ 75 في صدارة المسابقة رغم أنه يتبقى لريال مباراة واحدة مؤجلة.

وكان ميسي صاحب الأداء الرائع بمثابة كابوس لريال مدريد الذي تعرض قائده سيرجيو راموس للطرد بسبب تدخل عنيف ضد اللاعب الأرجنتيني بينما كان كاسيميرو محظوظا في تجنب الحصول على بطاقة حمراء بعد عدة أخطاء متكررة ضد صاحب القميص رقم 10.

وعانى برشلونة في المباراة لكن وجود ميسي كان كافيا لحسم المواجهة بشكل مثير ولتصبح المنافسة محتدمة من جديد على اللقب.

وقال لويس إنريكي مدرب برشلونة مازحا بعد الفوز: “ميسي يصنع الفارق حتى وهو في منزله يتناول العشاء.”

وأضاف: “إنه الأفضل في التاريخ لقد شاهدت العديد من مباريات كرة القدم والفيديو. الآن يكون اللاعبون مستعدين بشكل أكبر وهو يصنع الفارق. وهذا هدفه رقم 500.”

وتابع: “شيء خيالي أن يكون هدفه رقم 500 جاء هنا وحسم الانتصار في الدقيقة 92 في سانتياجو برنابيو. هذا أمر رائع لليونيل وهذا رائع لجميع المنتمين لبرشلونة.”

وتلقى كاسيميرو بطاقة صفراء بسبب خطأ مبكر ضد ميسي في الدقيقة 12 في ظل تراجع اللاعب الأرجنتيني في كثير من الأحيان إلى وسط الملعب لمساعدة زملائه على التقدم إلى الأمام.

وقال إنريكي: “لقد سمح لنا بالحصول على أفضلية في وسط الملعب. كنا نريده بالقرب من الكرة بأكبر شكل ممكن.”

وانهال المديح على ميسي من العديد من زملائه بعد مستواه الرائع الذي جعل برشلونة يخرج بالنقاط الثلاث رغم التعرض لضغط لفترات طويلة من اللقاء.

وقال القائد أندريس إنييستا: “عظمة ميسي لا تتوقف عن مفاجأتنا. إنه لشرف وفخر لهذا النادي. يجب كلنا أن نبقى معه حتى نملك فرصة في الفوز باللقب.”

وأنقذ مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة العديد من الفرص الخطيرة لريال خاصة في الشوط الثاني وأشاد بعد اللقاء بزميله ميسي.

وقال الحارس الألماني: “إنه اللاعب الذي يصنع الفارق وهو لاعب استثنائي جدا. باقي الفريق بذل مجهودا كبيرا وحققنا معا الانتصار.”

المصدر: كووورة.