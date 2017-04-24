صحيفة “ماركا” الإسبانية أشارت إلى طريقته في الاحتفال أيضًا أمام باريس سان جيرمان، بعد العودة التاريخية في دوري أبطال أوروبا، موضحةً أن صورته أمس تضاف للتاريخ بالنسبة لعشاق وأنصار البلوجرانا، معتبرةً أن ميسي أراد باحتفاله إسكات جماهير البرنابيو، بعد الصافرات التي تلقاها أثناء المباراة، ورفع ميسي قميصه باتجاه الجماهير بمعنى أنه موجود هنا دائمًا، بحسب الصحيفة.





المصدر: كووورة.