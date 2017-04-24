الاحتلال يعتقل 14 مواطناً بالضفة والقدس

محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أربعة عشر مواطناً خلال حملة مداهمات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وذكر بيان جيش الاحتلال بأن اعتقال 12 فلسطينياً مطلوباً في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن دوريات الاحتلال اقتحمت قرية النبي صالح شمال غرب رام الله واعتقلت كلاً من: أحمد شاكر التميمي 14عاما، محمود شاكر التميمي 19 عاما، محمد فضل التميمي 14 عاما، أحمد سامي التميمي 17عاما، باسل عبد الإله التميمي 19عاما، عاصم سميح التميمي 18عاما.

وأوضحت المصادر أن اعتقال الفتية من عائلة التميمي جرى بعد مداهمة منازلهم في القرية وتفتيش محتوياتها وإجراء تحقيقات ميدانية مع عائلاتهم.

كما اعتقل الاحتلال في رام الله الشاب محمود زلوم عقب اقتحام منزل عائلته.

وفي بلدة مركة جنوب جنين، اعتقل الاحتلال الشابين: معتز جلبوش وطلال جلبوش بعد مداهم منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وفي نابلس، اقتحم الاحتلال منزل منفذ عملية الطعن في تل أبيب أمس، وهو عماد ضرار الأغبر، من حي المساكن الشعبية وقامت بتفتيش المنزل والتحقيق مع عائلته.

وفي شرق القدس المحتلة، داهمت قوات الاحتلال بلدة السواحرة واعتقلت الشاب حاكم الأعرج، ومراد عياد من بلدة أبو ديس.