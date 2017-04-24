ريفلين: وصف اي انتقاد لاسرائيل بالعداء للسامية خطير

بيت لحم/PNN- حذر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، خلال مراسم إحياء ذكرى المحرقة، مساء أمس الأحد، من أن وصف أي انتقاد لإسرائيل بأنه عداء للسامية يشكل خطرا على إسرائيل، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الاثنين. وفي المقابل، واصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في المراسم نفسها، هوسه المعهود وبث الرعب بين الإسرائيليين والقول إن العالم ضد اليهود.

وادعى نتنياهو أنه “إذا أردنا الحكم وفقا لتاريخ العداء للسامية منذ آلاف السنين، فإنه من السذاجة الاعتقاد أنه (العداء للسامية) ستختفي في المستقبل المنظور. وإلى جانب العداء للسامية الذي تظهر مجددا في الغرب، تتفجر كراهية في الشرق. والعداء للسامية من جانب الإسلام المتطرف من جناحين تقودهما إيران وداعش”.

واعتبر نتنياهو أن “كراهية اليهود موجهة الآن إلى دولة اليهود أيضا. وينتشر العداء للسامية الجديد – القديم بين أوساط في الغرب وهو منتشر في مؤسسات الأمم المتحدة أيضا. وأمام دول قاتلة فإن احتمالات البقاء ضئيلة. والبقاء هو للقوي، والضعفاء يتم محوهم. والعبرة ماثلة أمام أعيننا وهي أن علينا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا، بقوانا الذاتية، أمام أي تهديد، وأمام أي عدو. وأولئك الذي يوجهون فناء ضدنا يضعون أنفسهم في خطر الفناء”.

من جانبه، قال ريفلين إنه يوجد توجهان سائدان حيال المحرقة ويرى أن كلاهما خطيران. “الظاهرة الأولى الخطيرة، تقزم المحرقة، وتشوه التاريخ، وتتنكر لمخطط الإبادة الموجه ضد الشعب اليهودي والشعب اليهودي بالذات، وتتنكر للعداء للسامية كمرض عضال، عمره آلاف السنين”.

والتوجه الثاني وفقا لريفلين، القائل إن “حق دولة إسرائيل بالوجود هو من أجل منع محرقة مقبلة. وأي تهديد هو تهديد وجودي. وأي زعيم يكره إسرائيل هو هتلر. ووفقا لهذا التوجه، جوهر هويتنا اليهودية الجماعية هو الهروب من مجزرة بوسائل مشتركة. والعالم منقسم إلى قسمين: محبو الشعب اليهودي من جهة والمعادين للسامية النازيين من الجهة الأخرى، وهكذا فإن أي انتقاد لدولة إسرائيل هو عداء للسامية. وهذا التوجه خاطئ من أساسه أيضا، وهو خطير علينا كأمة وشعب، وليس أقل من ذلك خطورته على ذكرى المحرقة”.

المصدر/ عرب 48.