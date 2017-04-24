نتنياهو يطمح بالحصل على 30 مقعدا في الانتخابات القادمة

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاثنين، ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قال خلال اجتماع لكتلة الليكود البرلمانية، امس، ان هدف الليكود في الانتخابات القادمة يجب ان يكون الحصول على 30 مقعدا. وقال مصدر شارك في الجلسة ان تصريح نتنياهو هذا جاء على خلفية الاستطلاع الذي نشر في اطار برنامج “واجه الصحافة” على القناة الثانية العبرية، في نهاية الاسبوع، والذي منح الليكود 28 مقعدا. وادعى نتنياهو ان وسائل الاعلام تخفي عمدا الاستطلاعات التي تصب في صالح الليكود وتقول انه سيفوز في الانتخابات القادمة.

وحسب الاستطلاع يحصل الليكود على 28 مقعدا لو جرت الانتخابات الان، مقابل 24 ليوجد مستقبل، و13 للقائمة المشتركة، و12 للمعسكر الصهيوني، و10 للبيت اليهودي و7 لحزب كحلون “كلنا”، و7 لكل من شاس ويهدوت هتوراة، و6 لكل من يسرائيل بيتينو وميرتس.

ورغم ان حزب كحلون لم يحظ بزيادة في هذه الاستطلاع، الا ان 85% من المستطلعين اثنوا على الخطة الاقتصادية التي عرضها مؤخرا، فيما عارضها 5% فقط.

وفي المقابل، ورغم ارتفاع عدد المقاعد المتوقعة لليكود حسب الاستطلاع، الا ان 61% من الجمهور قالوا انهم لا يشعرون بالرضا عن اداء نتنياهو لمهامه، مقابل 33% فقط قالوا انهم يشعرون بالرضا.