الرئيس الصيني يهاتف ترامب… ويدعو الى ضبط النفس مع كوريا الشمالية

بكين/PNN- دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الاثنين، إلى “ضبط النفس” حيال كوريا الشمالية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس دونالد ترامب قبل أيام من وصول حاملة طائرات أميركية قبالة شبه الجزيرة الكورية.

وقال شي إن الصين “تأمل أن يبدي جميع الأطراف ضبطا للنفس، ويمتنعوا عن أي تحرك من شأنه تصعيد التوتر في شبه الجزيرة”، بحسب ما أوردت الشبكة التلفزيونية العامة “سي سي تي في”.

وأضاف أن “الطريقة الوحيدة للوصول إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وحل مشكلة كوريا الشمالية النووية سريعا هو عبر قيام كل طرف بواجبه”.

والاتصال هو الثاني بين الزعيمين منذ قمتهما في منتجع ترامب في فلوريدا مطلع هذا الشهر.

وتأتي المكالمة وسط تنامي المخاوف من إجراء بيونغ يانغ اختبارا نوويا أو صاروخيا جديدا الثلاثاء في الذكرى الـ85 لتأسيس جيش الشعب الكوري.

وأشار مايك بنس نائب الرئيس الأميركي من سيدني السبت إلى أن حاملة الطائرات الأميركية “كارل فينسون” ستصل إلى بحر اليابان المتاخم لشبه الجزيرة الكورية “في غضون أيام”.

وانضمت حاملة الطائرات إلى سفن حربية أخرى شاركت في تدريبات عسكرية مشتركة مع اليابان في بحر الفيليبين الأحد.

وأثارت تحركات حاملة الطائرات بلبلة خلال الأيام القليلة الماضية بعدما صرح ترامب “أننا نرسل أسطولا كبيرا قويا جدا” نحو كوريا الشمالية، في حين كانت فعليا تتجه نحو استراليا.

وكان بنس دعا بكين، أهم حليف لبيونغ يانغ وشريكها التجاري الأكبر، لاستخدام نفوذها من أجل دفعها لوقف برامجها النووية والصاروخية.

المصدر: أ ف ب