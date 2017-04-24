وزارة التجارة والصناعة المصرية: السعودية اكبر المستثمرين العرب بالسوق المصري باكثر من 6 مليارات دولار

دبي/PNN- قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إن المملكة العربية السعودية هي أكبر مستثمر عربي في السوق المصري، باستثمارات تتجاوز قيمتها ستة مليارات دولار في أكثر من 3.4 ألف مشروع.

وأضاف قابيل: “السعودية تحتل المرتبة الأولي في قائمة الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري، بإجمالي استثمارات يتجاوز 6 مليارات دولار في 3 آلاف و421 مشروعاً في قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات،” مقابل استثمارات مصرية في السوق السعودي بقيمة 2.5 مليار دولار في 1.3 ألف مشروع في قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع.

وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والسعودية، قال الوزير المصري إن حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ 4 مليارات و279 مليون دولار في 2016. موضحاً أن أغلب الصادرات المصرية للمملكة تتمثل في الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة ومنتجات الألبان والكابلات والأجهزة الكهربائية، فيما تستورد مصر من السعودية في المنتجات البترولية والمنتجات الكيماوية.

وحول زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، للسعودية، الأحد، رأى قابيل أنها “تمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة نحو آفاق أرحب.”

المصدر: CNN.