الصحافة التركية تشن هجوماً على زوجة مراد يلدريم بسبب اهمالها..

أثارت المغربية إيمان الباني ضجة كبيرة في وسائل الاعلام التركية بسبب أظافرها التي وصفت بـ”المهملة”.

وخلال حفل عشاء حضرته مع زوجها النجم التركي مراد يلدريم المعروف في الوطن العربي بشخصية “أمير” للاحتفال مع طاقم فيلمه الجديد “أول قبلة” ببداية التصوير، ظهرت الباني وهي تقف إلى جوار زوجها أثناء حديثه مع الصحافيين وتضع يدها على خده، إلا أن أظافرها والتي غطتها باللون الأحمر تم انتقادها على أنها غير مرتبة وناقصة، بحسب وسائل الاعلام التي علقت على الامر بشكل واسع، متجاهلة عفوية حركاتها وأناقتها وترتيبها الدائمين التي تحرص على الظهور بهم في كل المناسبات.