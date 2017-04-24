قلقيلية: الشبيبة تعقد محاضرة بعنوان ” معاناة أسرى فلسطين “

قلقيلية/PNN- استضافت مدرسة بنات أبو علي أياد الثانوية الأسير المحرر معتصم داود ومسؤول حركة الشبيبة الطلابية في اقليم قلقيلية ابو سائد قواس في محاضرة عقدتها لطالبات المدرسة من المرحلة الثانوية حول أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال وما يعانون من ممارسات بحقهم. وكان باستقبالهم مديرة المدرسة المربية الفاضلة هناء جعيدي والمربية سرين نزال .

وخلال اللقاء أشاد قواس بالإنجازات الأكاديمية التي حققتها المدرسة وبتميز طالباتها في التعليم مؤكدا على أن مدرسة ابو علي اياد هي منارة للعلم ومصنع لقادة المستقبل شاكرة أدرة المدرسة لجهودهن في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لفلسطين . ومن جانبه تحدث الأسير المحرر معتصم داود ( ابو مروان ) خلال المحاضرة عن تضامن الحركة مع أسرى الحرية مؤكدا على اعتزازهم بتضحياتهم

وقال إن الحركة الأسيرة قدمت العشرات من الشهداء والأسرى في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته وعبر عن معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال خاصة الأطفال منهم والنساء في ظل الصمت الدولي واعتبر استمرار إضراب الأسرى وعدم الرضوخ لمطالبهم الإنسانية العادلة والتي منها تنظيم الزيارات وعدم تعطيلها وإنهاء سياسة الإهمال الطبي إضافة إلى إنهاء سياسة العزل الانفرادي وسياسة الاعتقال الإداري هي جريمة قتل بطيء تمارس بحقهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا على ضرورة التدخل الدولي للإفراج عنهم ووقف معاناتهم وضرورة الالتفاف الشعبي حول قضايا الأسرى ووضعها في سلم أولويات النضال الفلسطيني.

وقال أبو سائد قواس أن الأسرى يعانون من أشكال قمعية وقوانين عنصرية قدمتها الكنيست وصلت إلى عشرات القوانين من ضمنها إعدام الأسرى ومعاملتهم كمجرمين إرهابيين مشيرا إلى أن الاحتلال هو المسؤول الأول عن سقوط الشهداء من أبناء الحركة الأسيرة سنويا كونها تتعامل مع المعتقلين الفلسطينيين على أساس إجرامي وتحاول النيل من صمودهم دون مراعاة أدنى حقوق الإنسان . وخلال المحاضرة طرحت العديد من الأسئلة عن آليات تثبيت صمود الأسرى وتفعيل قضيتهم في ظل الصمت الدولي ودعم الأسرى المضربين عن الطعام.