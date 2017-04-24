نقابة المهندسين تبحث سبل التعاون مع جامعة البوليتكنك في فعاليات معرض الصناعات الانشائية

الخليل/PNN- قام وفد من نقابة المهندسين ومعرض الصناعات الانشائية ممثلا بالمهندس طارق الزرو رئيس نقابة المهندسين ومدير عام المعرض والمدير التنفيذي لمعرض الصناعات الانشائية نور مسك بزيارة جامعة بوليتكنك فلسطين حيث كان باستقبالهم الدكتور عماد الخطيب رئيس الجامعة ، حيث قام الطرفان ببحث الاليات التعاون لإنجاح فعاليات معرض الصناعات الانشائية المنظم من قبل نقابة المهندسين وشركة نور المسك لإدارة المعارض .

من جانبه أكد المهندس الزرو على العلاقة التكاملية بين النقابة وجامعة البوليتكنك وكلية الهندسة فيها خدمة لقطاع المهندسين والخريجين من نفس القطاع . مشيرا لأهمية وجود هذا التعاون لخدمة الخريجين الجدد من خلال توجيههم في سوق العمل باعتبار نقابة المهندسين كمظلة للعاملين في هذا القطاع .

وفي سياق متصل قام مسك بالحديث عن معرض الصناعات الانشائية الذي سيقام نهاية الشهر الحالي في مدينة الخليل كأضخم حدث اقتصادي مختص بالصناعات الانشائية على مستوى الوطن ، مؤكدا انه يعتبر فرصة حقيقية للمهندسين وطلبة كلية الهندسة للاطلاع على احدث التقنيات والتطورات الخاصة بنفس القطاع ، داعيا الجامعة لحث طلبتها على زيارة المعرض .

ورحب الدكتور الخطيب بالوفد مثمنا بالدور الذي تقوم به النقابة المتمثل في خدمة قطاع المهندسين على مستوى الوطن، مؤكدا ان جامعة البوليتكنك تسعى وبشكل مستمر لتطوير مهارات طلبتها وخاصة في كلية الهندسة من خلال خرطهم بسوق العمل والمؤسسات المختلفة ، مشيرا الى ان العلاقة بين الجامعة والنقابة هي علاقة تاريخية واستراتيجية في نفس ذات الوقت .

وأشاد الدكتور الخطيب بأهمية معرض الصناعات الانشائية معتبرا ان هذا الحدث سيشكل نقلة نوعية في قطاع الصناعات الانشائية من خلال توفير جميع قنوات الاتصال بين جميع الفئات في مكان واحد .

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم زيارات لطلبة جامعة البوليتكنك للمعرض من خلال التنسيق المشترك ما بين الطواقم المختلفة من الطرفين .