رئيس بلدية الخليل يزور موقع معرض الصناعات الانشائية ويتابع التجهيزات

الخليل/PNN- استكمالا للدور الذي تقوم به بلدية الخليل المتمثل في توفير مجمع اسعاد الطفولة واللوجستيات الخاصة بمعرض الصناعات الانشائية المنظم من قبل نقابة المهندسين وشركة نور المسك لإدارة المعارض ، قام رئيس بلدية الخليل المهندس نادر البيطار بجولة في موقع المعرض لمتابعة التجهيزات المستمرة ، حيث كان باستقباله نور مسك المدير التنفيذي للمعرض برفقة طاقم من المعرض .

ورحب البيطار بفكرة إقامة معرض الصناعات الانشائية في محافظة الخليل لأهميته المتمثلة في تنشيط الحركة التجارية في مختلف القطاعات بالمدينة ، داعيا الجميع لضرورة تنظيم زيارات للمهندسين والزوار من مختلف المناطق لزيارة المعرض بشكل خاص وزيارة الخليل وبلدتها القديمة بشكل عام .

وبخصوص التجهيزات المستمرة للمعرض شدد البيطار على اهمية تقديم خدمات متكاملة للشركات المشاركة والزوار معتبرا ان ما سيتم تقديمه حاليا سيعتبر بمثابة معيار لأي حدث مستقبلا .

كما واكد على دعم بلدية الخليل المتواصل للمعرض لتوفير كل ما يلزم من أمور لوجستية من اجل إنجاح المعرض واخراجه بما يليق بهذه المدينة واقتصادها .

من جانبه رحب مسك بالمهندس البيطار مثمنا دور البلدية في تقديم كل اللوجستيات اللازمة للمعرض ، وقام باستعرض جميع مراحل التجهيز الخاصة بالمعرض منذ البداية وحتى اللحظة ، مؤكدا ان كل ما سيتم تقديمه هو ضمن المواصفات والمعايير الدولية في إقامة المعارض ، مشيرا أن عملية تسجيل الشركات واختيارها جاء شاملا لجميع القطاعات الخاصة بالصناعات الانشائية لضمان تقديم كل ما يلزم للمهندسين والزوار في هذا المجال ، حيث نوه ان الشركات المشاركة ستقدم عروض مختلفة قد تكون لأول مرة على مستوى الوطن فقط في أيام المعرض .