الاحتلال يبرئ قاتل الطفلة هديل عواد بدم بارد

بيت لحم/PNN- نقلت إذاعة الاحتلال صباح الاثنين، عن ما يسمى قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة العدل إعلانه عن طي ملف التحقيق ضد شرطي قتل طفلة فلسطينية بدم بارد.

وقالت الإذاعة إن الشرطي كان قد أطلق النار قبل حوالي عام ونصف العام على فلسطينيتين بزعم قيامها بعملية طعن وسط القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد الطفلة هديل عواد والتي تبلغ من العمر (14 عاما) وجرح ابنة خالتها نورهان عواد (15 عاما).

وادعت الإذاعة أن سبب طي ملف التحقيق، هو عدم توفر أدلة كافية ضد الشرطي الصهيوني الذي قتل الطفلة هديل.

وكان شريط مصور قد أظهر الطفلة هديل وهي تمسك بمقص وتحاول الدفاع عن نفسها من المستوطنين الذين هاجموها؛ حيث أطلق شرطي النار عليها بزعم أنها كانت تحاول القيام بعملية طعن بالمقص الذي بحوزتها.