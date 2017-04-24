الشيوخي: 600 الف صوص ومليون دجاجة تهرب شهريا من معبر ترقوميا للضفة الغربية

رام الله/PNN- قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ان المهربين يقومون بتهريب 600 الف صوص ومليون دجاجة عن طريق معبر ترقوميا شهريا ويقومون بتهريب مليون دجاجة شهريا من المستوطنات الاستعمارية بما يلحق الضرر الكبير بقطاع الدواجن .

واشاد الشيوخي بتوفر الارادة لدى حكومة الوفاق الوطني لتنظيم سوق الدواجن وحمايته من النهريب على طريق استكمال تنظيم كافة القطاعات الزراعية وتنظيم السوق الداخلي الفلسطيني بما يساعد على حماية المستهلك وحماية المزارعين وتعزيز صمودهم .

وثمن الشيوخي عاليا قيام الحكومة الفلسطينية مؤخرا بتشكيل اللجنة الوزارية لمكافحة التهريب التي يشارك في عضويتها كافة وزارات وجهات الاختصاص..

واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك عزمي الشيوخي في تصريحات لصوت فلسطين صباح اليوم ان المستوطنات الاستعمارية معون ويتير وكرميئيل تنتج شهريا حوالي 1.2 مليون دجاجة كل دورة اي بواقع 1 مليون دجاجة شهريا يتم ادخالها لاسواقنا من خلال المهربين .

واضاف ان مسلخ منطقة الطيبة الاستيطانية ومستوطنة مشير ادوميم في وسط وشمال الضفة الغربية يزودون المهربون وسماسرة وحيتان السوق بلحوم الدواجن الجاهزة للمطاعم الفلسطينية لعمل الشويرما والمسحب والدجاج الامريكي على حساب انتاجنا الفلسطيني من الدواجن بكميات كبيرة جدا تغطي 50% من احتياجات المطاعم .

واكد الشيوخي ان الاحتلال يريد تدمير قطاع الدواجن موضحا ان 70 الف عامل كانوا يعملون في قطاع الدواجن بقي منهم اقل من 30 الف عامل والباقي ذهبوا على طابور البطالة نتيجة استخداف الاحتلال لهذا القطاع الحيوي والهام من خلال اغراق اسواقنا بمنتجات الدواجن الاستيطانية والاسرائيلية .

وطالب الشيوخي الفرق الرقابية والتنفيذية واللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة التهريب البدء في القيام بواجباتها لاخكام سيطرتنا الوطنية الفلسطينية على قطاعاتنا الزراعية وعلى اسواقنا ولتعزيز استقلالنا الاقتصادي على طريق فرض سيادتنا على ارضنا ومقدراتنا وثرواتنا وحماية مصالحنا الوطنية وحقوقنا الاقتصادية والاجتماعية .

وفي نفس السياق اوضح الشيوخي ان السوق الفلسطيني يستوعب 5 مايون طير من الدجاج شهريا اكثر من50% منها تاتي لاغراق اسواقنا من المستوطنات ومن داخل اسرائيل .