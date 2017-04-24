ارزيقات لـPNN: القبض على 10 مطلوبين فارين وانجاز 50 قضية في ترقوميا

الخليل/PNN- القت شرطة محافظة الخليل وباسناد من الأمن الوطني القبض على 10 مطلوبين فارين من وجه العدالة،كما انجزت 50 قضية خلال حملة لها في بلدة ترقوميا غرب الخليل .

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات لـPNN: انه في إطار متابعة الشرطة والأجهزة الأمنية للأشخاص المطلوبين والصادر بحقهم مذكرات قضائية وقضايا .خاصة في المناطق المصنفة (C) ، فقد نفذت حملة أمنية في بلدة ترقوميا غرب الخليل، الليلة الماضية وفجر اليوم، تم القبض على 10مطلوبين فارين منذ زمن وانجاز 50 قضية مختلفة”.

واضاف ” لا زالت الشرطة وباسناد من الاجهزة الامنية، تعمل ليل نهار ضمن العمل الشرطي والامني المناط بها، بهدف الحفاظ على الأمن والأمان وتحقيق العدالة للجميع وتنفيذ المذكرات الصادرة من القضاء والنيابة والجهات الرسمية

وطالب ارزيقات الفارين من وجه العدالة والمطلوبين على قضايا ضرورة التوجه الى اقرب مركز شرطة، لانهاء قضاياهم، قبل ان يتم القبض عليهم، مشددا على ان الشرطة ستعمل على القبض عليهم وتقديمهم للعدالة .