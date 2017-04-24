مستوطنون يجرفون اراضي زراعية جنوب بيت لحم

بيت لحم/PNN- جرف مستوطنون اليوم الاثنين، أراضٍ مزروعة باللوزيات والعنب في بلدة الخضر جنوب بيت لحم .

وافاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية “وفا”، بأن مستوطنين قاموا بتجريف الأراضي في منطقة “واد الغويط” غرب الخضر القريبة من البؤرة الاستيطانية “سيدي بوعز” الجاثمة على اراضي المواطنين، وتبلغ مساحتها 10 دونمات وتعود للمواطن ابراهيم سليمان صبيح.

واشار بريجية إلى أن صاحب الأرض تفاجئ لدى توجهه إلى أرضه قيام المستوطنين بتجريفها، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب، لافتا إلى أن المواطن لديه أوراق تثبت بملكيته للأرض (كوشان أو طابو).