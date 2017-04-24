البرلمان العربي يناشد الاتحادات البرلمانية بوضع حد لمعاناة الاسرى

القاهرة/PNN- ناشد البرلمان العربي كافة البرلمانيين في العالم ومنظماتهم الوطنية والإقليمية واتحاد البرلمان الدولي والسكرتير العام للأمم المتحدة ومنظماتها المختصة باتخاذ الإجراءات المستعجلة لوضع حد لمعاناة الأسرى الفلسطينيين .

وطالب البرلمان العربي خلال عقده الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لجلسة البرلمان والتي تقرر تسميتها تحت شعار “التضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال”، في مقر الجامعة العربية اليوم الاثنين، بمشاركة فلسطين، “بضرورة الضغط على اسرائيل لإجبارها على الالتزام بالقوانين والانظمة ذات الصِّلة المعمول بها في معاملة الاسرى الفلسطينيين وارسال لجان تقصي الحقائق الى اسرائيل من أجل ذلك والعمل على إطلاق سراحهم وتأمين حريتهم على طريق إنهاء الاحتلال وإحلال السلام الدائم والعادل وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف” .

وأدان المجلس بشدة ما تمارسه اسرائيل بحق الاسرى، مشيرا إلى انه في وقت تواصل فيه اسرائيل احتلال أراضي دولة فلسطين منذ الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس تستمر اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني الذي يناضل من اجل حرية واستقلاله بمختلف الأشكال والاساليب من اعمال قتل واعتقال ومصادرة الاراضي ومحاولة تغيير البنية الديمغرافية خاصة في مدينة القدس.

واوضح البرلمان، أن اسرائيل تشدد اجراءاتها العقابية بحق الاسرى بشكل مخالف لكل الاعراف والقوانين وحقوق الانسان كالاستمرار بالاعتقال الاداري واعتقال مئات الأطفال والنساء وحرمانهم من أبسط حقوقهم، مؤكدا على استمرار نضال الشعب الفلسطيني من اجل استعادة كامل حقوقه وحريته واستقلاله الوطني وممارسة سيادته الوطنية على أراضي دولته المحتلة العضو المراقب في الامم المتحدة.

وتابع المجلس: أن الاسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال قرروا بقيادة المناضل القائد مروان البرغوثي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 نيسان من كل عام البدء في إضراب مفتوح عن الطعام من أجل نية حقوقهم وفق الاتفاقات الدولية ذات الصِّلة كاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق حقوق الانسان سواء بإلغاء الاعتقال الاداري ونيل حقوقهم الصحية والتعليمية والإنسانية من زيارة ذويهم والكف عن العقاب لهم بالعزل الانفرادي وإطلاق سراح الأطفال منهم.

وحيا البرلمان العربي الأسرى الفلسطينيين “الأبطال على جهودهم في معركة البطون الخاوية التي يخوضونها من أجل حريتهم وحرية شعبهم”.

يذكر أن الأسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في “معركة الحرية والكرامة” لليوم الثامن على التوالي، والبالغ عددهم أكثر من 1500 أسير.،والعدد مرشح للزيادة، في حين تواصل إدارة السجون الإسرائيلية إجراءاتها التعسفية بحقهم.

ومثل دولة فلسطين في اجتماعات البرلمان العربي: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح “عضو البرلمان العربي” عزام الاحمد، والدبلوماسي ممدوح سلطان من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.