عشرات الالاف يتوجهون للأقصى لإداء صلاة الجمعة اليتيمة

القدس/PNN-بدأ عشرات آلاف المواطنين التوافد من الضفة الغربية وأراضي48 إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى.

وسمحت سلطات الاحتلال للرجال الذين تجاوزت اعمارهم الـ 40 عاما بالدخول دون تصريح، والنساء دون تحديد العمر، والاطفال حتى سن 12 عاما، والشبان الذين تتراوح اعمارهم مابين الـ 30 الى 40 عاما

ويملكون تصاريح صلاة.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة داخل المدينة وعلى الحواجز المؤدية إليها، حيث نشرت المئات من عناصرها في القدس والازقة والطرق المؤدية للبلدة القديمة منذ ساعات الصباح الباكر.