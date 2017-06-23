اتلاف معجنات منتهية الصلاحية في بيت لحم

رام الله /PNN- اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الاقتصاد الوطني اليوم في محافظة بيت لحم 28 كرتونة معجنات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية خلال القيام باعمال الدورية الاعتيادية على حاجز العبيدية بالمحافظة داخل سيارة نقل تجاري، حيث تم التحفظ على المضبوطات

وبحضور جهة الاختصاص بمديرية الاقتصاد الوطني تم معاينة الكمية وتبين عدم صلاحيتها لانتهاء تاريخها وظهور علامات تعفن وانبعاث روائح كريها حيث اقرت اللجنة اتلافها على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .