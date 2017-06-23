الكويت تقدم قائمة بمطالب دول الحصار لقطر

قطر/PNN-أكدت قناة “الجزيرة”، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، نقلا عن مصادر، أن قطر تسلمت من الكويت قائمة بمطالب دول الحصار، في إطار المساعي لحل الأزمة الخليجية، دون أن تورد أية تفاصيل بشأن المطالب.

وقالت تقارير إعلامية غير مؤكدة، إنه بين المطالب “إغلاق قناة الجزيرة، وقطع العلاقات مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت ليل الخميس أن “الدول المحاصرة لدولة قطر ستتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بلائحة مطالب عبر دولة الكويت”، مشيرة إلى أنها “أبلغت تلك الدول بضرورة أن تكون مطالبها قابلة للتطبيق”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، إن” وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، قال وما زال يقول إنه بإمكان حل هذه الأزمة بين الأطراف نفسها”، لافتة إلى أنه “أجرى سلسلة من المكالمات الهاتفية واللقاءات بين أطراف الأزمة الخليجية”.

وأضافت نويرت في مؤتمر صحفي أنه “لا يمكنها تقديم مزيد من التفاصيل”، إلا أنها أعربت عن اعتقادها بأن “هناك تقدما فيما يخص إعداد لائحة المطالب”. وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية قائلة “نحن متفائلون بأن هذه اللائحة التي ستقدم لقطر ستتضمن مطالب واقعية وقابلة للتطبيق”.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، بوقت سابق يوم الخميس، إنه في غضون بضعة أيام سيتم إيصال قائمة مطالب “ملموسة” إلى قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن طريق الكويت، وإن تركيا ستتابع الأمر.

وأعرب قالين عن اعتقاده بأن الأزمة ستجد طريقها إلى الحل، لكن لا يُعرف كم ستطول، مشيرا إلى أن أزمة سحب السفراء في عام 2014 دامت ثمانية أشهر، وبعد ذلك تمت تسويتها بالتوافق والحوار.