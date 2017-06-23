برشلونة يقترب من إتمام صفقة الظهير الأيمن

برشلونه/PNN-يسعى برشلونة للتعاقد مع مدافع أيمن هذا الصيف، وفي ظل صعوبة ضم الإسباني هيكتور بيليرين، لاعب آرسنال، فإن النادي الكاتالوني حدد خيارًا آخر لتعزيز هذا المركز.

وتقول صحيفة “سبورت” الكاتالونية، إن البرتغالي نيلسون سيميدو (23 عامًا) لاعب بنفيكا، هو الأقرب للانضمام لبرشلونة في هذا الصدد.

وكان بنفيكا قد حدد ثمن لاعبه بـ50 مليون يورو، رغم أن شرطه الجزائي يبلغ 60 مليونًا، إلا أن رئيس النادي البرتغالي قرر التخلي عن 10 ملايين يورو، في سبيل تسهيل عملية بيع سيميدو، والحصول على الأموال لتدعيم الفريق بصفقات أخرى.

برشلونة بدوره رفض هذا المبلغ في بداية الأمر، ولكن مع زيارة خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، إلى مكاتب “كامب نو”، تم تخفيض الثمن إلى 40 مليون يورو، مع وضع مبلغ آخر للمتغيرات والمكافآت.

ويثق بنفيكا في أن سيميدو سيلعب في “كامب نو” الموسم المقبل، إلا في حالة واحدة، وهي تعاقد برشلونة مع بيليرين.